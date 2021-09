L’Afsca rappelle un nouveau produit à cause de l’oxyde d’éthylène

Ce rappel fait suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed) concernant la teneur trop élevée de l’oxyde d’éthylène dans un ingrédient utilisé dans ce complément alimentaire. L’Afsca a donc décidé de retirer ce produit de la vente et de le rappeler auprès des consommateurs. L’Afsca demande de ne pas consommer ce produit et de le renvoyer au point de vente dans lequel il a été acheté. Le produit, qui porte le numéro de lot 14963, a été vendu en ligne.