Tour du Benelux: Merlier s’offre un deuxième succès dans la 4e étape, Bissegger toujours leader

Tim Merlier a remporté la 4e étape du Tour du Benelux (WorldTour), jeudi, entre Aalter et Ardoye. Après 166,1 km de course, le coureur d’Alpecin-Fenix a devancé le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le Néerlandais Danny Van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert). Le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) reste leader du général.

Une chute massive en tout début de course provoquait une neutralisation de l’épreuve durant une dizaine de minutes. Au redémarrage, trois coureurs s’échappaient : Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauce WB), Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) et le Néo-Zélandais Sam Bewley (BikeExchange). L’aventure du trio prenait fin au premier des quatre tours du circuit final de 15 km à Ardoye.