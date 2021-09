Coronavirus: la situation épidémiologique à Bruxelles est «inquiétante», selon la Cocom

La situation épidémiologique en Région de Bruxelles-Capitale reste inquiétante, a affirmé jeudi la Commission communautaire commune, sur foi des indicateurs chiffrés les plus récents, toujours en augmentation.

Le taux d’incidence, soit le nombre d’infections pour 100.000 habitants, continue d’augmenter : il atteignait jeudi le taux de 550, contre 512 le 26 août dernier. Selon la Cocom, on constate la plus forte augmentation dans les catégories d’âge les plus jeunes (jusqu’à 19 ans), mais le nombre d’infections dans les catégories d’âge plus élevées est également en hausse, notamment pour les 60-79 ans.