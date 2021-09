Un fonds de 350 millions d’euros pour soutenir la relance post-covid

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, et le secrétaire d’Etat à la Relance, Thomas Dermine, ont lancé le « Belgian Recovery Fund » qui vise à renforcer les entreprises après la crise du Covid, ont-ils annoncé jeudi. Après une consultation du marché international, la société de gestion Tikehau Investment Management a été sélectionnée pour gérer et développer le fonds.

Double défi

Le Belgian Recovery Fund réunira jusqu’à 350 millions d’euros à travers deux sources de financement : 100 millions d’euros en provenance du Fonds de transformation, via la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI) et jusqu’à 250 millions d’euros via des investisseurs institutionnels comme des compagnies d’assurance, des banques et des fonds de pension.