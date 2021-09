D1A: la Pro League lance une campagne contre le racisme et la discrimination

La Pro League, l’instance du football professionnel belge, a lancé une campagne d’affichage contre le racisme et la discrimination dans et autour des stades, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

«La Pro League travaille depuis 2018 sur une politique forte en matière de lutte contre le racisme et la discrimination, laquelle est renforcée chaque année avec les organisations partenaires et les autorités. Cette année, le point de signalement a été entièrement développé et mis en ligne et, dans le même temps, des trajets alternatifs sont élaborés dans la lutte contre le racisme et la discrimination», a précisé Jan Cas, Football & Community manager de la Pro League.