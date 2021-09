Etats-Unis: la tempête Ida fait au moins 41 morts à New York et dans sa région (photos et vidéos)

Dans l’Etat voisin du New Jersey, le gouverneur Phil Murphy a annoncé « attristé » à la presse qu’« au moins 23 résidents du New Jersey avaient perdu la vie » dans cette tempête Ida.

Au moins 41 personnes sont mortes à New York et ses alentours frappés par des pluies torrentielles et des inondations historiques et soudaines dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un nouveau bilan en constante évolution jeudi après-midi.

La ville de New York et sa toute proche banlieue déplorent 15 morts et trois personnes sont décédées près de Philadelphie, selon la police et les autorités locales.

Au milieu de la nuit, « l’état d’urgence » a été décrété suite aux inondations « majeures » dans tous les comtés frontaliers de la ville de New York, concernant potentiellement quelque 20 millions d’habitants.

AFP.

Des vols annulés

Des centaines de vols ont été annulés dans les aéroports new-yorkais de Newark, LaGuardia et JFK.

D’après le service météorologique national (National Weather Service), cet état d’urgence en raison d’inondations soudaines est une première dans l’histoire de la mégapole, déjà frappée en octobre 2012 par l’ouragan Sandy. Des trombes d’eau sont tombées à partir de 21 h 30 (heure locale) sur New York, où selon plusieurs vidéos tweetées par le NWS des rues ont été inondées dans les arrondissements de Brooklyn et du Queens, rendant la circulation automobile impossible. « Ne conduisez pas sur des routes inondées. On ne sait rien de la profondeur et c’est trop dangereux. Faites demi-tour et ne vous noyez pas ! », a exhorté le service météo.

D’impressionnantes tornades ont été observées en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Maryland. Pluies et vents très violents ont également balayé le comté de Westchester, au nord de New York, avec nombre de sous-sols de maisons inondés en quelques minutes. Des photos obtenues par l’AFP montrent des sous-sols et rez-de-chaussée d’habitations avec au moins 50 cm d’eau, ruinant meubles, tapis, vêtements et jouets.

Dans le New Jersey, frappé par des pluies torrentielles, l’état d’urgence a été déclaré par le gouverneur Phil Murphy.

Outre New York et sa région, Philadelphie a également été placée sous alerte tornade.« Abritez-vous MAINTENANT. Les débris volants seront dangereux pour ceux qui ne se sont pas mis à l’abri », a tweeté Notify NYC, un programme de communications d’urgence de la ville de New York.