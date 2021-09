Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène confirmé en Flandre

Au sein de la zone de protection (3 km) délimitée autour du marchand d’oiseaux, tous les oiseaux doivent être placés en captivité dans un bâtiment fermé et y être maintenus. Les déplacements de volailles, autres oiseaux et œufs à couver sont interdits, de même que les rassemblements d’oiseaux. De plus, tous les détenteurs d’oiseaux et de volailles de cette zone, doivent, endéans les 24 heures pour les professionnels et endéans les 48 heures pour les particuliers, réaliser un inventaire qui reprend, par espèce, le nombre d’animaux présents.