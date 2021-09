Eredivisie : Onana de retour à l’entraînement avec l’Ajax après sa suspension pour dopage

André Onana, le portier de l’Ajax, va reprendre l’entraînement avec la réserve alors que la fin de sa suspension pour dopage approche. Marc Overmars, le directeur sportif de l’Ajax, a fait savoir à son joueur qu’il était à nouveau admis au club à partir de samedi prochain, mais que son retour s’effectuerait d’abord avec Jong Ajax, l’équipe des jeunes qui évolue en D2 néerlandaise. Il est en effet autorisé, selon le règlement, à reprendre l’entraînement deux mois avant la fin de sa suspension, soit le 4 septembre.

«Nous avons décidé qu’André commencerait l’entraînement des gardiens et l’entraînement collectif avec Jong Ajax. La question est de savoir s’il pourra éventuellement réintégrer l’équipe première», a expliqué Overmars. «Nous avons continué sans lui entretemps et nous avons recruté deux gardiens pendant sa suspension. Un expérimenté et un talentueux, ce dernier en ayant un regard vers l’avenir. La sélection a commencé la saison et se trouve dans un processus de groupe.»