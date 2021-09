Le geste complètement fou de Martinez qui aurait pu gravement blesser Messi (vidéo)

Trois points séparent la Belgique (10) et la Tchéquie (7) pour un seul ticket directement qualificatif. Objectif pour les Diables : creuser l’écart. Ou, a minima, le maintenir. Vertonghen, Meunier, Tielemans et Castagne sont attendus au coup d’envoi. Et devant un peu plus de 20.000 spectateurs qui feront la fête à Lukaku pour sa 100e sélection.