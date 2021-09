Georges-Louis Bouchez tacle la réforme des pensions de Karine Lalieux: «On est loin des objectifs»

Quid du retour du bonus pension ? « Il intervient beaucoup trop tôt, il doit être bien davantage lié à des périodes travaillées ».

Conclusion : « On attendait une réforme assurant la pérennité du système des pensions, sa soutenabilité, un dispositif ayant trait à la convergence des statuts, des solutions pour les travaux pénibles… On est loin de tout ceci ». A suivre le président du MR, les négociations au sein de la Vivaldi seront rudes. On irait même carrément vers une épreuve de force : « Cette réforme est hors des clous budgétaires et elle ne correspond pas du tout aux objectifs fixés dans la coalition. On va devoir remettre tout ça sur le métier. On a besoin d’une réforme structurelle, là on est dans une série de mesures dont il faudrait reparler dans 3 ou 4 ans, ça ne va pas. »