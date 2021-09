Victime d’un malaise aux Jeux paralympiques, Joachim Gérard est toujours hospitalisé à Tokyo: il déclare forfait pour l’US Open

Stefanos Tsitsipas a enregistré, face à Adrian Mannarino, son 50e succès en 2021, qui lui offre un ticket pour un 3e tour explosif contre le jeune Carlos Alcaraz (18 ans !). Mais voilà un record qui est passé aux chiottes, pardonnez l’expression, à cause de la polémique que le Grec soulève en s’offrant, désormais à chaque match, un long et très critiqué « toilet break ». Le Grec est en train de se mettre tout le vestiaire à dos, et pourtant, il se justifie…