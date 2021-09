Gros succès pour le VdH Knokke Padel Exhibition du World Padel Tour

Pendant trois jours, l’événement a attiré plus de 16 000 spectateurs, dont 450 VIP chaque jour. Plusieurs dignitaires ont également assisté à la dernière journée, le dimanche 29 août : Sven Gatz, ministre au gouvernement bruxellois, Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur, Jean-Luc Crucke, ministre du Budget et des Finances, et Mathieu Michel, secrétaire d’État à la Digitalisation.

Le week-end dernier, le plus gros tournoi de padel du nord et du centre de l’Europe, hors Suède, s’est déroulé à Knokke-Heist : le VdH Knokke Padel Exhibition du World Padel Tour.

En plus du spectacle, ils ont également assisté à une première mondiale : le prize money de 12.000 euros a été versé en crypto par le sponsor bit4you. Les vainqueurs et les finalistes ont reçu chacun un portefeuille contenant différents types de cryptomonnaies.

Les résultats

Hommes

· Vainqueurs : P. Navarro + M. Di Nenno – 5.000 euros

· Finalistes : M. Lamperti + M. Yanguas – 2.500 euros

Dames

· Vainqueurs : M. Marrero + M. Ortega – 2.500 euros

· Finalistes : P. Josemaria + A. Sanchez – 1.000 euros

Prix du public pour le joueur le plus apprécié, spectaculaire…

· M. Lamperti – 1.000 euros

« Le padel explose »

Vincent Laureyssens, président du World Padel Tour Belgium, conclut : « Cet événement a montré à quel point le padel est en train d’exploser en popularité et nous avons gagné nos lettres de noblesses au niveau mondial pour l’organisation de championnats ou tournois de padel. Les premiers tickets se sont vendus presqu’ aussi vite que ceux de Tomorrowland. Nous reviendrons sans aucun doute l’année prochaine avec les champions du monde ou les Dieux vivants du padel ».

Le VdH Knokke Padel Exhibition est un tournoi exclusif organisé à Knokke-Heist et représenté par la porte-parole officielle Sabine Appelmans. Pour rappel, le World Padel Tour est le seul championnat du monde officiel regroupant les meilleurs joueurs du monde et reconnu par la Fédération International de Padel (FIP).

8 des 10 meilleures équipes masculines de padel du monde et 2 des 3 meilleures joueuses féminines du monde ont participé à cet événement unique en Belgique, au Royal Zoute Tennis et Padel Club, l’un des plus grands clubs de tennis d’Europe, avec 26 courts de tennis, 5 courts de padel, bars, restaurant, discothèque…

Plusieurs célébrités ou ex-champions belges ont également tenté leur chance : Sabine Appelmans, Elke Clijsters, Steve Darcis, Olivier Rochus, Filip Dewulf, les champions de Belgique de padel, quelques de nos stars olympiques de l’équipe nationale de hockey (Tom Boon, Nicolas De kerpel et Simon Gougnard).

Un sport en pleine croissance

Le padel est un mix entre le tennis et le squash qui regroupe les avantages des deux disciplines. Sport de raquette, il se joue très facilement sur un court plus petit (10x20m), encadré de vitres et de grillages, exclusivement en double. Les scores se calculent comme au tennis. Cependant, le sport présente une grande différence vu que les échanges peuvent être joués après rebonds sur les vitres ou grillages, comme au squash. Pratiquants de 7 à 77 ans.

L’année passée, le padel a détrôné le tennis en Espagne et est devenu le 2e sport national avec plus de 6 millions d’adeptes. Cette tendance s’observe partout en Europe et en Amérique du Sud. En Belgique également, le padel commence à prendre une importance considérable, avec une évolution de 2 terrains de padel en 2015 à environ 1.000 fin 2020. Le nombre officiel a évolué au cours de cette période pour atteindre environ 75.000 pratiquants aujourd’hui. Ce boom du padel s’explique par le fait que la discipline est plus ludique, facile, conviviale et moins exigeante ou contraignante que le tennis. Il s’agit en outre d’un sport d’équipe, spectaculaire, familial, dynamique, amusant, populaire et accessible à̀ tous.