«Elle a oublié qu’il y avait six autres partis au gouvernement»: les politiques réagissent à la réforme des pensions de Karine Lalieux

Le MR a vivement critiqué le contenu de la réforme, estimant que le projet devait être remis « sur le métier ». « Cette réforme est hors des clous budgétaires et elle ne correspond pas du tout aux objectifs fixés dans la coalition. On va devoir remettre tout ça sur le métier », a commenté le président des réformateurs, Georges-Louis Bouchez.

« On a besoin d’une réforme structurelle. Là on est dans une série de mesures dont il faudrait reparler dans 3 ou 4 ans. Ça ne va pas. » Alors que celui-ci attendait des changements assurant la pérennité du système des pensions ainsi qu’une convergence des statuts et une solution pour les métiers pénibles, le MR juge le projet de la ministre Lalieux est aujourd’hui « bien loin de tout cela ». A son arrivée rue de la Loi vendredi matin, le ministre des Classes moyennes David Clarinval a estimé de son côté que sa collègue Lalieux avait « oublié qu’il y avait six autres partis au gouvernement ».

CD&V : une réforme écrite en rouge

La réforme a été « écrite avec un stylo rouge mais nous devons éviter qu’il écrive en rouge », a souligné vendredi le vice-Premier ministre CD&V, Vincent Van Peteghem, sur les ondes de Radio 1. Il faut faire en sorte que le système des pensions en Belgique demeure tourné vers l’avenir et que les citoyens aient la garantie qu’ils pourront continuer à recevoir leur pension. Le plan proposé par Mme Lalieux -dont M. Van Peteghem n’a pas encore vu le texte- lui paraît sympathique mais le ministre CD&V s’interroge sur la soutenabilité financière du système.

La vice-Première Petra De Sutter (Groen) a réagi de manière mesurée, mais positive, au projet de réforme des pensions avancé par sa collègue Karine Lalieux. Interrogée à son arrivée au comité ministériel restreint ce vendredi, Mme De Sutter a dit y voir des « équilibres », tout avouant ne pas encore vu les détails du plan sur la table. La ministre écologiste a notamment salué les assouplissements proposés pour l’accès à une pension anticipée. Elle a aussi pointé le bonus de pension envisagé pour ceux qui seraient prêts à travailler plus longtemps.

L’Open VLD veut plus d’ambition pour un système payable

« Nous estimons qu’il est nécessaire d’avoir beaucoup plus d’ambition pour rendre notre système de pension durable, meilleur et finançable. Cela n’est possible si les gens reçoivent le signal que travailler (plus longtemps) est une nécessité et est récompensé. L’idée selon laquelle contribuer peu de temps et au minimum suffira toujours n’est pas notre modèle », a-t-il expliqué. « Nous avons besoin d’une réforme équilibrée qui est conforme aux engagements pris dans l’accord de gouvernement et garantit la soutenabilité du système. Il incombe maintenant à tous les partenaires de mener le débat au sein du gouvernement avec des textes et sur la base de chiffres », a-t-il ajouté.

A la fin du mois passé, le président des libéraux flamands s’était déjà montré très sceptique sur le projet que la ministre allait déposer, s’attirant les foudres des socialistes francophones étonnés d’une telle sortie venant du parti du Premier ministre. Il estimait notamment qu’il fallait avoir travaillé effectivement au moins 20 ans dans une carrière de 30 ans pour bénéficier de la pension minimale revalorisée.

N-VA : « Un manque total de responsabilités »

L’opposition N-VA au fédéral a fustigé vendredi la réforme des pensions avancée par la ministre Lalieux, voyant dans celle-ci un « un manque total de sens des responsabilités ». « On veut encore une fois dépenser de l’argent qu’on n’a pas, sans aucune adaptation valable pour rendre la réforme soutenable pour les générations à venir », selon la formation nationaliste. « C’est ’après nous le déluge !’». Pour la N-VA, les propositions sur la table laissent croire qu’on pourra travailler moins pour avoir une plus belle pension. « Mais ce sont nos enfants et petits enfants qui paieront la facture de la petite fête du PS », estime le parti de Bart De Wever.

PTB : « Le cœur de la réforme du gouvernement Michel reste intact »

A l’opposé, l’opposition PTB a dénoncé vendredi que le projet de réforme ne remettait nullement en cause les réformes adoptées sous le gouvernement Michel. « Malgré les promesses socialistes (d’un retour à 65 ans pour la mise à la pension, NDLR), le cœur de la réforme des pensions du gouvernement Michel reste intact », a commenté vendredi Peter Mertens, leader de la formation marxiste.

CDH : « Des avancées, mais insuffisantes »

L’opposition centriste a pointé vendredi des « avancées » dans le projet de réforme des pensions déposé par la ministre Karine Lalieux, jugeant néanmoins celles-ci encore « insuffisantes » pour parvenir à une harmonisation des statuts entre salariés, employés et indépendants.

Sur Twitter, le président du CDH Maximé Prévot estime aussi que le plan actuel ne valorise pas suffisamment le travail parental et non-marchand, et qu’il n’assure pas un régime plus égalitaire pour les femmes. Constatant les divisions profondes au sein de la majorité fédérale sur ce dossier vendredi, M. Prévot appelle les partis au pouvoir à « arrêter les bagarres » au sein de la Vivaldi.

FEB : un projet qui ne tient pas compte des réalités

« Il semble qu’une fois encore, on ait privilégié le court terme en reportant la facture – et donc les responsabilités – sur la jeune génération et celles qui lui succèderont », déplore la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

Tout n’est pas à jeter pour la FEB, qui relève par exemple la pension partielle ou encore le bonus de pension, ainsi que le statu quo fiscal sur les pensions complémentaires. Cependant, l’organisation patronale juge que « la mise en œuvre de ces idées est inadéquate ».