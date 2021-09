Les coopératives contribuent à 3% du PIB belge

La Belgique compte actuellement 19.607 sociétés coopératives, soit 1% de l'ensemble des entreprises belges. Ce chiffre est en forte diminution en particulier suite à l'entrée en vigueur en 2019 du nouveau Code des Sociétés et des Associations (CSA). "En effet, pour se mettre en conformité avec le CSA, 1.165 sociétés coopératives ont adopté une autre forme légale entre mai 2019 et décembre 2020. Ceci est la conséquence de l'introduction par le CSA d'une référence claire aux valeurs coopératives internationales et de l'extension de la flexibilité précédemment liée au statut coopératif à d'autres formes légales. Ceci a pour effet de tendre vers une meilleure concordance entre le modèle coopératif et le statut juridique", explique-t-on.

En 2019, elles contribuaient à hauteur de 3% au PIB et 3,5% de l'emploi (116.257 salariés ou 114.514 ETP).