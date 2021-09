Porsche va ouvrir une usine en Malaisie, la première hors d'Europe

Le site de production, situé dans l'Etat de Kedah (nord), se chargera de l'assemblage final de modèles spécifiques pour le marché local, ont indiqué la société et des responsables gouvernementaux.

Albrecht Reimold, un membre du conseil d'administration de la filiale de Volkswagen, a souligné que la nouvelle usine, qui sera installée en collaboration avec un partenaire local, était un "projet autonome et modeste dans sa dimension et sa capacité". Mais, "cela montre notre volonté d'apprendre et de nous adapter aux conditions spécifiques du marché local", a-t-il ajouté.