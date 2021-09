Tour du Benelux: Caleb Ewan s’impose dans la 5e étape, Stefan Küng nouveau leader

Caleb Ewan a remporté la 5e étape du Tour du Benelux (WorldTour), vendredi, entre Riemst et Bilzen. Après 192 km d’un parcours accidenté, l’Australien s’est imposé au sprint devant le champion d’Italie Sonny Colbrelli et le Néerlandais Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert). Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) prend la tête du général aux dépens de son compatriote Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), lâché dans le final. Trois coureurs, le Canadien Hugo Houle (Astana-Premier Tech), l’Australien Jack Bauer (BikeExchange) et le Danois Casper Pedersen (DSM), passaient à l’offensive après une trentaine de kilomètres de course. Le trio comptait jusqu’à 3 minutes d’avance. Il possédait encore 2 minutes au moment d’aborder les trois tours du circuit final, à 80 bornes du but.

À 30 km de l’arrivée, Houle lâchait prise sur le Keiberg, Bauer et Pedersen restaient à deux devant. Leur aventure prenait fin à 11 km de la ligne. Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) faisait le forcing sur le Keiberg.

Coup sur coup, les deux premiers du général perdaient du terrain. Le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), deuxième du général, qui suivait Sagan dans la descente connaissait un ennui mécanique à 9 km de l’arrivée. Deux kilomètres plus loin, le leader du général, le Suisse Stefan Bissegger (Ef Education-Nippo), ne pouvait plus suivre le rythme imposé désormais par les Bahrain-Victorious de l’Italien Sonny Colbrelli et du Slovène Matej Mohoric. Ce dernier attaquait sur la dernière bosse, le Letenberg, sans parvenir toutefois à s’extraire de ce premier groupe.