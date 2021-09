Intempéries: 9 mois pour évacuer les déchets, le recyclage revu à la hausse

L’évacuation des déchets résultant des inondations de la mi-juillet et ayant été entreposés sur l’A601, autoroute désaffectée en région liégeoise, devrait débuter fin septembre et durer neuf mois. Au total, ce sont 160.000 tonnes de déchets liés aux inondations, dont 90 % se trouvent en province de Liège, qui ont été évacués vers des sites de stockage temporaire, a indiqué vendredi la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, lors de sa visite sur l’A601.

« La Spaque ajoutera à ces marchés publics des conditions particulières pour veiller à la sécurité, à l’environnement et à la santé des riverains, notamment en matière d’odeur et de salubrité publique par des campagnes de dératisation. Les trois sites seront remis en état une fois les évacuations terminées », a précisé la ministre, ajoutant que les riverains seront avertis du début des opérations et de leur déroulement via toutes-boîtes.