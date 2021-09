Réforme des pensions: «Aucune vision à long terme», dénonce la FEB

« La quadrature du cercle »

« Je ne perçois pas le cadre général de la réforme proposée par la ministre. Or, le constat est là : on étudie plus longtemps et on vit plus longtemps – et c’est très positif ; mais les carrières sont de plus en plus courtes et on veut des pensions plus élevées. C’est la quadrature du cercle. Et la question fondamentale est celle-ci : comment va-t-on financer nos pensions demain ? Mme Lalieux ne veut pas toucher au régime de pension des fonctionnaires ; elle laisse même entendre que le régime des salariés devrait s’aligner sur celui des fonctionnaires. Nous avons fait rapidement le calcul : cela coûterait 41,3 milliards de plus ! »

Pieter Timmermans s’inquiète également que la ministre Lalieux propose de rendre la pension anticipée accessible dès 60 ans après 42 ans de carrière. « On a relevé l’âge de départ à la retraite (NDLR : une décision prise sous la précédente législature et que la ministre ne remet pas en cause), mais on veut l’abaisser par la porte arrière, si l’on peut dire. Où est la cohérence ? Où est la vision de long terme ? Je ne les vois pas ! Et je m’en étonne. Car il ne suffit pas de proposer de petites choses à court terme, mais de rendre notre système de pensions soutenable financièrement à long terme », insiste-t-il.

« Mme Lalieux nous explique que permettre de prendre sa pension dès 60 ans si on a 42 ans de carrière rencontre la problématique des empois pénibles. Mais je ne vois pas le lien avec la pénibilité. Je connais des gens qui ont commencé à 18 ans dans un emploi administratif. D’ailleurs, nous évoluons vers une société de services, où de plus en plus de gens seront sous statut employé et dans laquelle la pénibilité physique sera moindre. »