Présidentielles en France: Macron et Le Pen seront face à face lors du second tour selon un sondage

D’après un sondage d’Ipsos-Sopra Steria publié vendredi sur franceinfo et Le Parisien/Aujourd’hui en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen devraient s’affronter au deuxième tour des élections présidentielle de 2022 et ce, même en prenant en considération les autres candidatures, dont celle d’Eric Zemmour.

Actuellement, les deux candidats sont toujours en tête des intentions de vote, indique franceinfo. L’actuel président de la République est « crédité de 24 à 26 % des voix et la présidente du Rassemblement national de 19 à 23 %, en fonction des scénarios. Le sondage d’Ipsos-Sopra Steria analyse 6 hypothèses différentes en fonction du candidat qui sera soutenu par les Républicains et de la candidature ou non du polémiste français Eric Zemmour. « Dans chacune des hypothèses, le candidat de la droite arrive en troisième position des intentions de vote. En fonction de la candidature ou non d’Éric Zemmour, Xavier Bertrand recueille 15 à 17 % des intentions de vote, Valérie Pécresse en obtient 14 à 16 %, et Michel Barnier entre 11 et 13 %. Dans le cas d’une candidature, Éric Zemmour recueille lui entre 8 et 8,5 % des intentions de vote », rapporte franceinfo.