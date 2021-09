Qualifications Euro U21: les Diablotins signent une belle opération en Turquie (0-3), Loïs Openda s’offre un doublé

Entame parfaite à l’occasion de ces qualifications pour l’Euro Espoirs 2023. Les Diablotins ont signé une deuxième victoire consécutive, en s’imposant en Turquie (0-3). Les joueurs de Jacky Mathijssen ont fait la différence grâce à un doublé d’Openda et un but en fin de rencontre de Vertessen.

Les jeunes joueurs belges comptent dorénavant six points et confortent leur première place dans ce groupe I. Leurs prochains matches auront lieu en octobre contre le Kazakhstan et le Danemark. Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere, eux, vont rejoindre le groupe des Diables rouges pour préparer le déplacement à Kazan face à la Biélorussie.