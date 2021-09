Memorial Van Damme: Nafi Thiam 6e à la hauteur, Mahuchikh gagne devant Lasitskene (vidéo)

La championne olympique et championne du monde, la Russe Mariya Lasitskene a dû se contenter de la deuxième place avec un saut à 2m00, manquant ensuite un essai à 2m02 et deux essais à 2m04.

Nafi Thiam, de son côté, avait passé aisément 1m80, 1m84 et 1m88 à son premier essai, et 1m92 à son second. La barre à 1m95 fut un peu trop haute pour elle.