Mémorial Van Damme: Camille Laus remporte le duel belgo-néerlandais sur 400m (vidéo)

Camille Laus a remporté le 400 m dames belgo-néerlandais du Mémorial Van Damme, vendredi au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.

La Tournaisienne, double finaliste olympique avec les relais mixte (5e) et féminin (7e) du 4X400 m, s’est imposée en 52.34 dans cette course dipsutée seulement par des athlètes belges et néerlandaises. Elle a ainsi signé son meilleur chrono de la saison, elle dont le record personnel est de 51.49.