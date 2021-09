L’opération «London Bridge» en cas de décès de la reine Elisabeth II dévoilé par un média britannique

Le site d’information Politico a en effet divulgué les détails de l’opération « London Bridge », le nom de code pour le futur décès de la reine d’Angleterre qui aujourd’hui est en bonne santé. Les 10 jours entre son décès et ses funérailles ont été minutieusement élaborés. Voici quelques extraits de l’opération « London Bridge » et de l’opération « Spring Tide », pour l’accession au trône de l’actuel prince Charles.

Le plan détaillé des jours suivant le décès de la reine Elisabeth II d’Angleterre a été dévoilé vendredi matin sur le site anglais Politico . Actuellement, la reine assure toujours bel et bien son rôle de souveraine malgré ses 95 ans.

Le Jour J

Dans les heures suivant sont décès, ce seront le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement qui seront avertis. Le premier ministre sera informé par le secrétaire privé de la reine avec la phrase « London Bridge is down ». Le Palais royal publiera ensuite un communiqué officiel pour annoncer la nouvelle au public. Les ministres et hauts fonctionnaires de l’Etat seront tenus informés par e-mail. Les drapeaux de Whitehall, le siège du gouvernement, seront mis en berne immédiatement. L’objectif est que cela puisse être fait dans les 10 minutes, rapporte Politico.