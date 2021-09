Météo: un samedi ensoleillé sous des températures estivales

Le temps sera ensoleillé et chaud samedi, avec un léger risque d’averses le long de la frontière française, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Les maxima varieront entre 20 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne, 22 degrés en bord de mer et 24 ou 25 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré d’est à sud-est, le long du littoral plus généralement modéré de nord-est.

Lire aussi La guerre des prévisions météo, entre business juteux et rude concurrence

Le temps restera calme, samedi soir et durant la nuit prochaine, avec de larges éclaircies. Le risque d’averses persistera dans les régions proches de la frontière française et sur le sud du pays. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés sous un vent généralement faible de secteur est.

« Retrouvez les prévisions dans votre région sur www.lesoir.be/meteo »