Attentats à Paris: Salah Abdeslam, détenu le plus surveillé de France

Seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et Saint-Denis, Salah Abdeslam est depuis plus de cinq ans incarcéré à l’isolement total, suivi 24h sur 24 par vidéosurveillance, ce qui en fait le détenu le plus surveillé de France. La cour d’assises spéciale de Paris replongera à partir du mercredi 8 septembre et pour près de neuf mois dans l’horreur de ces attentats djihadistes.

Capturé en Belgique le 18 mars 2016 après quatre mois de cavale, Salah Abdeslam a été transféré en France en vertu d’un mandat d’arrêt européen un mois plus tard, le 27 avril, et placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d’Europe.