Elise Mertens heureuse de rejoindre les 8es de l’US Open: «Je devais rester calme et prendre point par point»

« Je savais que je devais jouer un tennis agressif pour la mettre un peu sous pression et j’ai bien débuté le match, mon service était bon, je frappais bien dans la balle et c’était vraiment nécessaire contre elle », a expliqué Elise Mertens en conférence de presse. « Dans le deuxième set, à 5-2, elle a commencé à mieux jouer, elle était plus agressive et je commençais peut-être à fatiguer. Mon service passait bien, mais je n’avais qu’un seul break d’avance et en tennis, cela va vite. Je me suis dit que je devais rester calme, et je suis restée calme, et prendre point par point. C’était elle qui devait gagner le 2e set pour rester dans le tournoi. Quand elle est revenue à 5-5, c’était 40-40 dans le 2e set et j’ai entendu quelqu’un dans le public crier : ’have faith’. Cela a aidé et c’était nécessaire de ne rien lâcher et de pousser un peu plus. Elle a de bonnes frappes, un bon service, un bon coup droit. Je savais que si je n’étais pas à 100 %, je ne gagne pas. Je suis déjà au 4e tour ici et je suis très contente, mais je suis surtout contente de mon niveau qui est bien meilleur par rapport au premier et deuxième tour. Et c’est bien de pouvoir monter son niveau dans un tournoi comme ça. »