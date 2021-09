Contrôles techniques, médecins...: ce qui change ces prochaines semaines en Belgique

Cette réforme s’inscrit dans une optique de dématérialisation. Elle a pour objectif de permettre aux docteurs de gagner du temps et de réduire la quantité de papier utilisée. A noter que des exceptions persisteront toutefois malgré l’obligation de fournir des prescriptions digitales, notamment concernant les personnes âgées.

Une évolution se prépare chez les docteurs de Belgique. Comme le rapporte le Nieuwsblad , il ne sera plus obligatoire de fournir une ordonnance papier à partir du 15 septembre. La prescription électronique était déjà obligatoire depuis le 1er janvier 2020 mais jusqu’à présent, elle devait encore être imprimée. A partir du 15 septembre, le patient pourra choisir s’il en désire une, ou pas.

A partir du 1er octobre, pour certains défauts des feux et des réflecteurs, vous ne recevrez plus un avertissement mais un certificat de contrôle rouge si vous effectuez votre contrôle technique en Flandre. La mesure transitoire, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prendra alors fin.

Depuis le 1er décembre 2019, une nouvelle réglementation s’applique pour l’évaluation des feux et des réflecteurs lors du contrôle technique. Cette mesure a été imposée par l’Union européenne dans le but d’accroître la sécurité routière. Les nouvelles règles sont également conformes à l’ambition du gouvernement flamand de ne plus avoir de morts sur les routes d’ici 2050.