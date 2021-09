Exclure les chômeurs de longue durée qui refusent un métier en pénurie? Paul Magnette répond à Georges-Louis Bouchez

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez a fait une sortie, ce samedi, dans les colonnes du Soir qui ne passe pas inaperçue. Pour le libéral, il faut exclure les chômeurs de longue durée qui refusent un métier en pénurie. Des propos qui ne passent pas chez tout le monde. Paul Magnette, président du PS, partenaire de majorité au sein de la Vivaldi a réagi sur Twitter.

« Pour le président du MR, la solution aux pénuries est le travail forcé et la sanction. Ces recettes libérales ne marchent pas et stigmatisent les gens. Le PS ne les acceptera jamais ! Contre les pénuries, il faut améliorer la qualité de l’emploi et les salaires. »