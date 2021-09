Indécis au début de saison, Alejandro Valverde annonce être toujours dans le peloton en 2022

Valverde se remet d’une fracture de la clavicule qui l’avait forcé à abandonner le Tour d’Espagne qu’il disputait pour la 15e fois il y a deux semaines. «La récupération se passe bien, même si les côtes me font toujours mal», a expliqué l’Espagnol lors d’une émission d’Eurosport Espagne rapportée par son équipe Movistar. «En principe, je serai de retour en Sicile et je pense à l’Il Lombardia.»

« Encore la motivation »

Alejandro Valverde ne s’est pas arrêté là dans les annonces affirmant qu’il allait «continuer en 2022. J’ai encore la motivation pour aider et pour me battre pour aller chercher des victoires». Valverde avait été opéré à l’hôpital de Murcie au lendemain de sa chute sur les routes de la Vuelta où il a remporté 12 étapes et dont il est le dernier vainqueur espagnol (en 2009).