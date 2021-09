Roberto Martinez estime qu’Eden Hazard a «franchi une étape depuis l’Euro»: «Il va pouvoir redevenir lui-même»

« Nous sommes très excités à l’idée de retrouver notre public, car on va retrouver un peu de normalité dans le football », a commenté Martinez en conférence de presse ce samedi. « Ce sera l’occasion de partager des émotions. À Prague, nous aurions pu gagner comme perdre le match. Cette fois, nous jouons à domicile avec des supporters en tribunes et il faudra profiter de cet avantage. »

Le sélectionneur national envisage de faire quelques ajustements, notamment en défense, pour rendre son équipe « meilleure » face à la Tchéquie, s’attendant à un match très disputé. « Ils ont très bien presté à l’Euro, en plus de l’avoir déjà fait face à nous en mars. C’est une équipe qui prend des risques, qui est compétitive et dynamique. Elle peut attaquer avec 7, parfois 8, joueurs. À l’arrière, Coufal est sur deux très bonnes saisons en Premier League. Il y a également Soucek. La Tchéquie défend très bien, et se montre dangereuse dès qu’elle a le ballon. Elle presse haut. Ça donnera un match fantastique. »