Tour du Benelux: Sonny Colbrelli fait coup double sur la 6e étape

Dix côtes répertoriées, toutes placées dans la deuxième partie du parcours, attendaient les coureurs. Deux coureurs partaient à l’aventure après 10 km de course : Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) et le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Le duo comptait jusqu’à 7 minutes d’avance.

L’Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) s’est emparé de la tête du général du Tour du Benelux grâce à sa victoire en solitaire dans la sixième étape, samedi, entre Ottignies-Louvain-la-Neuve et Houffalize (207,6 km). Le champion d’Italie s’est imposé avec 42 secondes d’avance sur son équipier slovène Matej Mohoric et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Il dépossède le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) du maillot de leader.

Rickaert et Thomas entraient sur le circuit local avec 2 : 35 d’avance sur le peloton, alors qu’il restait 63 km à parcourir. La Côte Saint-Roch, à 54 bornes de la ligne, était fatale à Rickaert, Thomas restait seul à l’avant. Le Britannique était à son tour repris, à 49 km, alors que le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) passait aussitôt à l’offensive sur la Côte Bois des Moines. Son équipier italien Sonny Colbrelli et le Suisse Marc Hirschi (UAE Team Emirates) l’accompagnaient. Le trio prenait rapidement une trentaine de secondes d’avance sur le peloton emmené par les Groupama-FDJ du leader du général, le Suisse Stefan Küng. Respectivement cinquième à 14 secondes et sixième à 16 secondes, Colbrelli et Mohoric pouvaient espérer prendre la tête du général au terme de l’étape.