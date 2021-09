Bruxelles: deux passerelles cyclo-piétonnes inaugurées au-dessus du canal

Les deux passerelles cyclo-piétonnes ont fait l’objet d’un investissement à hauteur de 3,5 millions d’euros, dont le but est de promouvoir le rayonnement de Bruxelles en tant que capitale et ville internationale.

Deux nouvelles passerelles au-dessus du canal Bruxelles-Charleroi, reliant la commune de Molenbeek et la ville de Bruxelles, ont été inaugurées samedi. Les nouvelles infrastructures, à hauteur de la station de métro Comte de Flandre pour l’une et du musée Mima et de la porte de Ninove pour l’autre, faciliteront le passage du canal pour les adeptes d’une mobilité douce. Les deux passerelles sont situées à environ un kilomètre l’une de l’autre. Un espace occupé ce samedi par des musiciens, des acrobates… pour une inauguration haute en couleurs à laquelle ont assisté la ministre fédérale compétente pour Beliris, Karine Lalieux, la ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics, Elke Van den Brandt, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, et la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, Catherine Moureaux.

Les deux nouvelles passerelles, pour piétons et cyclistes, ont été baptisées en l’honneur de deux femmes, Loredana Marchi, directrice du Foyer, et la sociologue marocaine Fatima Mernissi. Ces deux personnalités ont été choisies par quelque 5.000 votants parmi six propositions.