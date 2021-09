Gareth Southgate salue la «maturité incroyable» de ses joueurs Raheem Sterling et Jude Bellingham, victimes d’agressions racistes lors de Hongrie-Angleterre

Surclassée par l’Angleterre sur son terrain jeudi dernier (0-4), la Hongrie a surtout fait parler d’elle en raison du comportement raciste de certains de ses spectateurs : des cris de singe ont été scandés et des projectiles ont été lancés en direction des deux Anglais Raheem Sterling et Jude Bellingham. Alors que les Three Lions s’apprêtent à affronter Andorre et la Pologne, le sélectionneur anglais s’est désolé de cet énième écart à caractère raciste : « Ces quatre dernières années, j’ai l’impression d’avoir abordé autant de fois ce sujet qu’il y a eu de rassemblements... Je ne peux que répéter leur incroyable maturité dans leur façon de gérer la situation. » Southgate rapporte également l’importance, pour son groupe, de trouver un équilibre entre les discussions sportives et celles portant sur ce genre de débordements : « Même s’il est important que nous abordions ce sujet publiquement, les joueurs ne veulent pas que ce type de conversations prime sur les performances sur le terrain ».

Les deux joueurs concernés ont tous deux posté des messages sur leurs réseaux sociaux après les incidents. « Nous ne pouvons pas laisser la haine gagner, gardons le sourire », a notamment écrit le milieu de terrain de Dortmund.