US Open: Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au deuxième tour du double messieurs

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au 2e tour du double messieurs de l’US Open, 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, samedi à New York.

La paire belge, tête de série N.16, s’est inclinée 3-6, 6-3, 7-6 (7/3) en 2 heures et 14 minutes face au duo formé par le Britannique Jonny O’Mara et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi.