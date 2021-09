Météo: fin de week-end et début de semaine ensoleillés

Ce soir et cette nuit, le temps sera calme et le ciel pratiquement serein. En fin de nuit, du brouillard ou quelques champs de nuages bas pourront de nouveau se former. Les minima se situeront entre 5 et 15 ºC, sous un vent faible de direction variable ou de secteur est.

Lire aussi La guerre des prévisions météo, entre business juteux et rude concurrence

Mardi, le temps sera chaud et ensoleillé. Les maxima varieront entre 22 et 24 ºC en bord de mer et en Ardenne et entre 25 et 27 ºC dans les autres régions. Le vent sera faible de secteur est. Au littoral, une brise de mer s’établira de nouveau l’après-midi.