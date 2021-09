Ouragan Ida: le coût des dégâts estimé à 95 milliards de dollars

L’ouragan a d’abord causé de graves destructions dans le sud du pays, en Louisiane. Dans le nord-est, Ida a provoqué de fortes pluies et de violentes inondations à New York et dans plusieurs Etats voisins. D’après Joel N. Myers, PDG d’AccuWeather, le coût causé par l’ouragan dans le pays s’élève à au moins 95 milliards de dollars. Mark Zandi, économiste chez Moody’s, une entreprise spécialisée dans les solutions de gestion des risques, l’estime à 50 milliards de dollars soit 42 milliards d’euros. Selon lui, cela représente la moitié du coût des dommages causés par l’ouragan Sandy en 2012.