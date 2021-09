Karine Lalieux défend sa réforme des pensions: «On répare des injustices sociales»

Ce vendredi, la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) a présenté sa proposition de réforme. Il est notamment question de pension minimale à 1.500 euros, de pension à mi-temps ou un cinquième, de pension anticipée et de bonus pour ceux qui travaillent plus longtemps… Les réactions, des partis d’opposition mais aussi au sein du gouvernement, n’ont pas tardé… Les textes, à négocier au sein de la coalition, seront déposés lundi.

Ce dimanche, la ministre était présente sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche » sur RTL-TVI. La ministre évoque l’une des propositions les plus importantes de la réforme. «L’idée, c’est de réparer une injustice sociale. On constate, aujourd’hui, que des personnes qui n’ont pas la chance de faire des études et qui commencent à travailler à 18 ans devront travailler 44 ans pour pouvoir partir à la pension anticipée. Alors que ces personnes ont, d’habitude, un métier beaucoup plus lourd, une espérance de vie moindre, ils cotisent plus longtemps et ils profiteront moins de leur pension». Le travailleur aura la possibilité de choisir et d’aménager sa fin de carrière avec une pension à mi-temps. « On répare des injustices sociales et en même temps ce sont des incitants positifs », souligne-t-elle.