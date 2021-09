Ouverture des discothèques: Jan Jambon pointe du doigt l’arrêté ministériel d’Annelies Verlinden

Mais pour Mme Verlinden, M. Jambon était bien présent lors de l’élaboration de l’arrêté ministériel. Le chef du gouvernement flamand nuance. « Il y a le Comité de concertation, un rapport est fait, on a bien négocié, puis la ministre de l’Intérieur se met au travail pour tout mettre en place. Elle envoie le projet – nous avons eu deux heures pour y réagir cette fois – on donne nos commentaires et ensuite elle fait ce qu’elle veut de ces commentaires. Il n’y a plus de concertation. Les commentaires sur les événements en salle, sur le fait que le texte était formulé de manière trop vague et qu’il y avait des échappatoires, nous les avons donnés mais ils n’ont pas été pris en compte. »

