Hockey: le Racing et le Léopold montrent déjà les dents

Racing – Dragons : 4-2. Le duel au sommet de cette première journée de compétition a tenu toutes ses promesses. Et le Racing que certains pointent comme l’un des grands favoris pour cette saison n’a pas loupé son entrée en matière puisqu’il s’est offert le champion en titre en proposant une prestation de grande qualité. Il ne fallait d’ailleurs que 2 petites minutes à Cédric Charlier, de retour au club après une petite parenthèse à Brasschaat, pour faire parler la poudre et placer son équipe au commandement. Les Ucclois dominaient mais les Anversois revenaient dans le match sur un penalty de Felix Denayer (25e). Mais l’équipe locale ne tardait pas à reprendre l’avantage grâce à Achille De Chaffoy. En début de seconde période, c’est Florent van Aubel qui relançait l’intérêt de la rencontre en égalisant à nouveau pour les visiteurs. Les échanges étaient plus équilibrés et les 2 équipes se montraient de plus en plus offensives. A la 56e minute, après la carte jaune de Conor Harte, Tanguy Cosyns fêtait dignement son arrivée au Racing en inscrivant son premier but sur p.c. Et à la 64e minute, sur une phase de penalty, le même Tanguy Cosyns trouvait Victor Wegnez, en déviation, qui fixait le score final à 4-2. Une victoire uccloise qui confirme donc les solides ambitions des hommes de Craig Felton.

Waterloo Ducks – Gantoise : 2-2. Le public avait répondu présent du côté de la Drève d’Argenteuil pour l’autre affiche de cette journée inaugurale en division d’honneur. Mais la rencontre ne démarrait pas comme espéré pour l’équipe locale qui encaissait un premier but, dès la 4e minute, via Blaise Rogeau. Les Brabançons, avec Emile Esquelin qui affrontait ses anciennes couleurs, et déjà très à l’aise au sein de la ligne d’attaque du Watducks, prenaient alors l’initiative et se montraient souvent dangereux. Et à la 11e minute, c’est assez logiquement qu’ils égalisaient sur une phase de penalty convertie par le capitaine Gauthier Boccard. Ce but galvanisait encore un peu plus les troupes de Jean Willems qui doublaient leur avance via Victor Charlet qui démontrait, une fois de plus, toute sa puissance sur penalty (20e). Après la pause, la partie était bien plus équilibrée et Simon Vandenbroucke devait se montrer attentif pour repousser le danger. Mais à la 56e minute, le 3e gardien des Red Lions ne pouvait que légèrement dévier la balle sur le penalty de Pepijn Scheen (2-2).