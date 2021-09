Qualifications Mondial 2022: l’Angleterre continue son sans-faute contre Andorre

Gareth Southgate a effectué un gros turnover: aucun joueur titulaire jeudi en Hongrie (0-4) n’a débuté le duel face à Andorre. Ces 90 minutes étaient importantes pour Jesse Lingard, qui a ouvert la marque d’une frappe croisée du gauche sur un centre de Bukayo Saka (18e, 1-0). Le scénario attaque-défense a continué jusqu’au repos mais les Three Lions n’ont plus trompé Josep Gomes.

En battant Andorre 4-0 à Wembley dimanche, l’Angleterre est le leader du Groupe I des qualifications pour le Mondial 2022 avec le maximum de points (15). En écartant la Hongrie 1-0 grâce à un but de Armando Broja (88e), l’Albanie (9 points, 2e) passe devant la Pologne (7 points, 3e, 4 matches). La Hongrie (7 points, 4e) devance Andorre (3 points, 5e) et Saint-Marin, qui a collectionné quatre défaites.

Peu en vue jusque-là, Patrick Bamford a loupé son entrée après la pause: sur une mauvaise sortie de Gomes, l’attaquant de Leeds a envoyé sa demi-volée dans les airs ’(47e). Avec un seul tir cadré en 11 tentatives, le secteur offensif anglais n’était pas à la hauteur. Southgate a alors effectué trois changements (62e) et cela a porté ses fruits puisque Mason Mount, monté pour Jude Bellingham, a été à la base du penalty transformé par Harry Kane, qui avait remplacé Bamford (72e, 2-0). Lingard a alors signé un doublé (78e, 3-0) avant de distiller une passe décisive à Saka (85e, 4-0). Mercredi, l’Angleterre affrontera la Pologne, à Varsovie.

Dans le Groupe C, la Bulgarie a dominé la Lituanie 1-0 avec un but de Ivaylo Chochev (82e, 1-0). Au classement, les Bulgares se hissent en troisième position (5 points) derrière l’Italie (10 points en quatre matches) et la Suisse, qui a gagné ses deux premiers duels. Ces deux équipes s’affrontent à 20h45 à Bâle.