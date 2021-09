Un but pour sa 100e cap: «J’étais content, mais je pensais déjà au second», avoue Romelu Lukaku

« Je retiens tout de cette soirée, du début à la fin », commentait Romelu Lukaku au micro de la RTBF. « Je suis content de la manière dont nous avons joué, du succès final, d’avoir inscrit trois buts en équipe et de ne pas en avoir encaissé le moindre. Il y a eu beaucoup de rythme grâce au talent de joueurs comme Eden Hazard et Hans Vanaken. En possession de balle, nous avons été bons. Certes, nous avons concédé quelques occasions, mais Thibaut était présent aux bons moments ».

« Sur mon but, j’étais content, mais je pensais déjà au second. Je suis heureux pour Saelemaekers qui a planté une nouvelle rose », ajoutait « Big Rom ». « Je donne toujours mon maximum. On a un bon groupe. On doit aller de l’avant. Retrouver le public, ça faisait longtemps, et il a été super. Ce fut une excellente soirée ».