Roberto Martinez se montre élogieux: «Romelu Lukaku est devenu une idole»

Adepte d’un travail toujours rigoureux, qui ne tolère que modérément les moments de relâchement, Roberto Martinez a forcément apprécié la copie rendue par ses Diables face à des Tchèques également éliminés en quarts de finale du dernier Euro.

« Face à une équipe comme celle-là, qui nous avait malmenés à Prague, il faut défendre à onze, et attaquer à onze. Tout doit être envisagé de manière très collective. C’est pourquoi j’ai beaucoup apprécié notre intelligence et l’entente, visible et perceptible, entre nos joueurs », résume le coach fédéral.