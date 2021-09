Un syndicat veut soumettre les jobs étudiants et les chèques-repas aux cotisations sociales

Ceux qui travaillent aujourd’hui comme étudiants ne paient pas non plus de cotisations sociales. Le président de la CSC veut changer cela afin qu’ils puissent accumuler des droits en échange. Bien entendu, cela signifierait qu’un étudiant deviendrait presque aussi cher qu’un employé « ordinaire ». « La flexibilité des étudiants jobistes est leur grand avantage. Et quand on voit la pénurie de personnel dans l’horeca, je doute que le paiement correct des cotisations soit un seuil si important », affirme Marc Leemans.