Le grand retour de Castagne avec les Diables rouges: sa fracture de la pommette à l’Euro, c’est du passé

Victime d’une fracture de la pommette contre la Russie en ouverture de l’Euro le 12 juin, Timothy Castagne faisait son retour dans le onze belge face à la République tchèque (3-0). « Je n’avais pas vraiment d’appréhension en montant sur le terrain. Quand on est dans le feu de l’action, on n’a pas le temps de se demander si on va encore se blesser », a-t-il assuré après la rencontre.

« Tout le monde était évidemment content de la victoire », a ajouté le défenseur de Leicester. « Contrairement au match aller, nous sommes parvenus à les contrer défensivement. Tactiquement, nous avons trouvé les espaces entre les lignes pour nous sortir de leur pressing. Nous prenons une bonne option sur la qualification mais nous devons encore finir le boulot. »