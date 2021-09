Tesla va recevoir plus d'un milliard d'aides pour la production de batteries en Allemagne

Le journal allemand Tagesspiegel a révélé dimanche que les fonds étaient prêts à être approuvés par le ministre allemand de l'Economie.

Au début de l'année, l'Union européenne a libéré des milliards d'euros dans le cadre d'un second programme d'aide à la production de batteries en Europe. L'Allemagne et 11 autres pays de l'UE peuvent ajouter jusqu'à 2,9 milliards d'euros, dans le but de progresser dans le domaine de la mobilité électrique.