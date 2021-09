US Open: exploit d’Alcaraz qui succède à Agassi comme plus jeune joueur en quarts

Avec ses 18 ans et quatre mois, Alcaraz efface des tablettes pour 8 jours Andre Agassi, qui avait atteint les demi-finales en 1988. Alcaraz devient aussi le plus jeune quart-de-finaliste d’un Grand Chelem depuis Michael Chang, battu en quarts de Roland-Garros 1991. Alors tenant du titre, Chang avait été éliminé en quarts par Agassi justement.

L’Espagnol Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune joueur à atteindre les quarts de finale de l’US Open de tennis dans l’ère professionnelle. Alcaraz, 55e joueur mondial, a battu au quatrième tour l’Allemand Peter Gojowczyk (ATP 141) 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 et 6-0 dimanche.

« Après les deux premiers sets, je pensais avoir atteint mes limites physiques et mentales », a reconnu Alcaraz. « Mais je sentais encore de l’énergie et le public a continué à me pousser. Sans leur soutien, je n’aurais pas réussi. J’espère atteindre plus souvent la deuxième semaine d’un Grand Chelem et jouer les quarts. Je ne m’y attendais pas. »