Philippe Gilbert déçu de ne pas être repris pour le Mondial de cyclisme: «Je voulais faire passer un message…» (vidéo)

La Belgique alignera Wout van Aert en leader ambitieux, avec Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Stuyven et Dylan Teuns lors des Mondiaux de cyclisme. Van Aert et Evenepoel disputeront le contre-la-montre. Le coach national Sven Vanthourenhout a dévoilé sa sélection lundi à Tubize. « Nous courrons pour le titre mondial. Wout le dit lui-même. Nous le soutenons en tant que fédération et chacun connaît sa tâche », a résumé Sven Vanthourenhout.

Philippe Gilbert, dernier champion du monde belge, et Greg Van Avermaet, ancien champion olympique, sont les deux grands absents de la sélection. Ils figurent dans la liste de réserve avec Tim Merlier, Gianni Vermeersch et Tim Wellens.