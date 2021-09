«J’espère que tu vas te faire enlever et violer»: une joueuse de tennis partage les messages haineux qu’elle a reçus après sa défaite à l’US Open

La vie de sportif de haut niveau n’est pas toujours de tout repos, et c’est un euphémisme. À l’heure où les réseaux sociaux sont rois, n’importe quelle personne disposant d’une connexion internet peut vous faire parvenir le fond de sa pensée. Et, malheureusement, ceux que l’on entend le plus, ce sont souvent les mécontents. La joueuse de tennis américaine Sloane Stephens en a récemment fait les frais.

« J’ai reçu plus de 2.000 messages de personnes en colère après le résultat de ce vendredi. Je suis un être humain, et c’est très dur de lire de tels messages », a-t-elle notamment posté sur ce même compte Instagram. Avec preuves à l’appui. « J’espère que tu vas te faire enlever et violer », lui souhaite un internaute. « Je te promets de te retrouver et de te briser la jambe tellement fort que tu ne pourras plus jamais marcher », menace un autre.