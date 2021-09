Elise Mertens fière de son parcours à l’US Open: «Je suppose que j’aime jouer des Grands Chelems»

C’est même la quinzième fois d’affilée qu’Elise Mertens atteint au minimum le troisième tour en simple dans une levée du Grand Chelem, preuve de sa remarquable régularité à un haut niveau. En revanche, si elle veut battre les meilleures et rejouer à l’avenir une demi-finale comme à l’Open d’Australie en 2018, la numéro 1 belge devra encore franchir un cap et réussir notamment à faire plus mal avec ses frappes.

« Je suis clairement fière de cette statistique. Je suppose que j’aime jouer des Grands Chelems », a-t-elle souri. « Il s’agit des tournois les plus importants du circuit. Maintenant, j’en voulais évidemment plus. Je vais clairement chercher à améliorer certains aspects de mon jeu. Si on veut gagner le titre, jouer des quarts ou des demi-finales, il faut pouvoir battre ces grandes joueuses. Ce n’était pas idéal de tomber sur Aryna à ce stade du tournoi. Elle est devenue une joueuse très complète, qui se montre plus régulière dans les tournois du Grand Chelem, particulièrement cette année. Je pense qu’elle a vraiment une bonne chance de remporter le titre ici ».