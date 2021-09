Les problèmes de pénurie se multiplient au Royaume-Uni

Ces dernières semaines, les chaînes de restauration rapide McDonald's, KFC et Nando's avaient déjà dû réduire leur carte, tandis que les supermarchés Tesco et Iceland ont prévenu leurs clients que des difficultés supplémentaires pourraient apparaître en fin d'année. Marks & Spencer a tiré lundi la sonnette d'alarme sur une règlementation qui entrera en vigueur le mois prochain et qui pourrait encore plus compliquer les importations de biens.

Certains produits bénéficient en effet toujours d'une période de grâce, soit d'un report des contrôles approfondis à la douane, pour laisser le temps aux commerçants britanniques d'appréhender la réalité post-Brexit. Cette période, qui concerne différents biens comme la viande surgelée, le lait, les poissons et les oeufs notamment, arrive à son terme le 1er octobre.